الجيش الإسرائيلى يُطلق النار باتجاه لبنانيين

جدة - نرمين السيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم بأنّ عناصر من الجيش الإسرائيلى أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاه مجموعة من المواطنين اللبنانيين فى أحراج بلدة بليدا - قضاء مرجعيون داخل الأراضى اللبنانية المحرّرة، دون أنْ يبلغ عن إصابة أحد بأذى، وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبنانى وقوات "اليونيفل" إلى المكان.





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