رسائل طهران الصاروخية لـ واشنطن.. العراق يواصل استضافة حرب إيران وأمريكا في عهد بايدن

قال محللون إن الهجمات الصاروخية المتجددة على أهداف أمريكية في العراق، تُظهر أن الفصائل المتحالفة مع إيران، تكدس الضغط على الحكومة، بينما ربما تسعى طهران للاستحواذ على نفوذ لها في العراق، بمواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة.

وبحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، كان العراق- الذي عانى منذ سنوات من الحرب والتمرد- ساحة معركة استراتيجية للعدوين اللدودين (الولايات المتحدة وإيران)، وكلاهما حليفان لبغداد، واللذان ما زالا على خلاف حاد بشأن برنامج إيران النووي.

ويقول محللون ومسؤولون في العراق إن استئناف الهجمات بعد 4 أشهر من الهدوء النسبي يظهر أن إيران وحلفاءها العراقيين يتخلون الآن عن خفض التصعيد ويسعون إلى التأثير على خصومهم.

وأوضح مسؤول عسكري أمريكي كبير في العراق، لوكالة "فرانس برس": "يبدو أننا عدنا إلى العام الماضي"، في إشارة إلى عدة أشهر في عام 2020 عندما أمطرت الصواريخ مواقع أمريكية لمرة واحدة كل الأسبوع أو أكثر.

وسقط صاروخان، يوم الاثنين، قرب السفارة الأمريكية في بغداد، بعد أيام من سقوط قذيفة على قاعدة جوية في الشمال، حيث يحتفظ مقاول عسكري أمريكي بطائرات مقاتلة من طراز "إف -16" اشتراها من واشنطن.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تحدثا عبر الهاتف، يوم الثلاثاء، حول الضربات الصاروخية هذا الأسبوع، واتفقا على أنه "يجب محاسبة المسؤولين بشكل كامل".

وسقطت صواريخ أيضا على مجمع عسكري في أربيل- عاصمة المنطقة الكردية- في 15 فبراير مما أسفر عن مقتل مدني ومتعاقد أجنبي يعمل مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمنيون إن الحوادث تتفق مع عشرات الهجمات التي وقعت العام الماضي، والتي عادة ما تضمنت إطلاق عشرات الصواريخ من عيار 107 ملم من شاحنة.

هذا العام، سارعت الجماعات الموالية لإيران التي يُلقى عليها باللوم في مثل هذه الهجمات - بما في ذلك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق - بإدانة الضربات. وهو أمر بدا غير مقنع.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته:"كل المؤشرات تدل على أنه نفس أسلوب الهجمات. والمعلومات الاستخباراتية المشتركة معنا تقول إن هناك المزيد في المستقبل".

تعزيز النفوذ

قد تكون الديناميكيات المحلية والدولية هي التي دفعت إلى استئناف الهجمات.

وقالت أنيسة البصيري من المعهد الملكي للخدمات المتحدة إن هناك "اعتبارات داخلية" حيث تحرص الجماعات المسلحة العراقية على تحدي تأكيد الكاظمي أنه يستطيع كبح جماحها.

وأوضحت لـ"فرانس برس": "إنهم يريدون تذكير الجميع بأنهم لم يختفوا وأن يظهروا لرئيس الوزراء أنهم لم يتقيدوا".

وأضافت البصيري أنه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أكتوبر، تستعرض هذه الفصائل التي تتنافس أفرعها السياسية عضلاتها.

لكن الصواريخ قد تحمل أيضًا رسالة من طهران إلى واشنطن، التي عرضت في عهد بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب في 2018.

وتطالب إيران واشنطن برفع العقوبات على الفور، بينما تريد الولايات المتحدة أن تتحرك إيران أولًا من خلال العودة إلى جميع التزاماتها النووية.

واتخذت إيران نبرة متشددة هذا الأسبوع، وقيدت بعض عمليات التفتيش في المواقع النووية، وحذرت من أنها قد تزيد من تخصيب اليورانيوم.

وأكملت البصيري "الهجمات المتجددة قد تكون محاولة من قبل المقربين من إيران لزيادة نفوذ طهران في ضوء المحادثات التي تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة."

الأموال المحجوبة

بغض النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية، قد يكون لإيران أسباب مالية بحتة للضغط على بغداد، بحسب ما قال مسؤولون محليون وغربيون لوكالة فرانس برس.

فمع تعرض اقتصادها للضغط، فإن طهران بحاجة ماسة إلى الوصول غير المقيد لحساب في مصرف التجارة العراقي الذي تديره الدولة، حيث كانت بغداد تدفع ثمن الغاز الإيراني المستورد.

وكان العراق غير راغب في صرف ما يعادل حوالي ملياري دولار بحرية، خشية أن يثير ذلك غضب الولايات المتحدة - مما يعكس الخلافات حول الأموال المجمدة التي تمتلكها طهران مع دول أخرى بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وفي يناير، سافر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي إلى طهران برسالة من الكاظمي يطلبان فيها من طهران كبح جماح الجماعات المسلحة في العراق، بعد ثلاث هجمات صاروخية، والتقيا إسماعيل قاآني، الذي أصبح قائدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد أن قتلت غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد أوائل العام الماضي سلفه قاسم سليماني.

وصرح مسؤول عراقي كبير مطلع على الرحلة لوكالة فرانس برس ان "قاآني قال لهم انهم ما لم يحصلوا على أموال من حساب المصرف العراقي للتجارة فلن يتمكنوا من السيطرة على أنشطة الجماعات المسلحة في العراق".

وأكد مسؤول عراقي آخر ودبلوماسي غربي ومسؤول أمريكي الصلات بين حساب المصرف العراقي للتجارة والتهديد بإطلاق صواريخ.

في الوقت الحالي، يبقى أن نرى كيف سترد إدارة بايدن على الهجمات الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "ستحمّل إيران المسؤولية عن تصرفات وكلائها الذين يهاجمون الأمريكيين" لكنها لن "تهاجم" وتخاطر بزعزعة استقرار العراق.

وذكر مسؤول عسكري أمريكي، خلال محادثاته مع واشنطن، "قدمنا ​​خيارات، بما في ذلك الضرب داخل وخارج العراق، لكننا لم نسمع شيئا بعد من الإدارة الجديدة".