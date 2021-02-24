شاهد.. القبض على 3 إرهابيين من تنظيم داعش بالعراق

أفاد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الأربعاء، تمكن من القبض على 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش، بعد متابعة استخبارية وصفت بأنها دقيقة.

وفي بيان صحفي قال رسول "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها الناجحة التي تهدف لتفكيك خلايا بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث تمكن أبطالُنا في الجهاز من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء بالعاصمة بغداد بعد مُتابعة استخبارية دقيقة".

وفي سياق منفصل، تمكن الجهاز من "إلقاء القبض على إرهابي آخر من عصابات داعـش في مُحافظة ديالى بحسب ماذكرت قناة ناس العراقية.

كما اعتقل الجهاز كذلك "أحد الإرهابيين في مُحافظة كركوك".