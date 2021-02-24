طلب عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا للبرلمان.. تفاصيل

أكد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، على ضرورة عقد مجلس النواب الليبي اجتماعه لمنح الثقة إلى الحكومة الليبية الجديدة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا: "تحدث السفير نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى اليوم للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن".

وأضافت: " رئيس مجلس النواب قال إنه يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة".

وتابعت السفارة: "تدرك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام".

وفشل مجلس النواب الليبي في الاجتماع من أجل منح الثقة إلى الحكومة الجديدة بسبب خلافات حول مكان انعقاده.