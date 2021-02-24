الانتهاء من تشكيل الحكومة الليبية الجديدة وعرضه على البرلمان

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم التشكيلة الحكومية غدا الخميس إلى مجلس النواب الليبي من أجل اعتمادها.

وطالب 73 عضوا بمجلس النواب الليبي بعدم عرقلة الحكومة الجديدة أو ابتزازها، في وقت تمر فيه ليبيا بمرحلة مصيرية، بعدما توصلت الأطراف المتناحرة إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة موحدة في جنيف، وفقًا لموقع "ليبيا-24:,

وأكد أعضاء مجلس النواب في بيان لهم دعمهم للحكومة الجديدة دون قيد أو شرط، مطالبين باقي أعضاء المجلس بعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ودعا النواب الحكومة الجديدة إلى مراعاة معايير الكفاءة والأمانة والخبرة وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة عند اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان دبيبة هدد أمس، بأنه قد يلجأ للحصول على الموافقة على حكومته من خلال ملتقى الحوار الليبي دون الرجوع إلى البرلمان، في حال لم يتفق البرلمان، الذي يشهد انقسامًا ملحوظًا، على قرار موحد بشأن حكومته.

وكتب دبيبة عبر حسابه على موقع "تويتر": لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".