أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 231 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 231 خلال 24 ساعة
أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 231 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت محاولة تسلل في المنظر و6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية، وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وحيس والجبلية والتحيتا والدريهمي والمنظر وكيلو 16.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 47 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و161 خرقًا بالأعيرة النارية.
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