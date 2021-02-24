أخبار اليمن : حبات بَرَد وأمطار غزيرة.. الفلكي الشوافي يحذر من طقس غير مستقر

حبات بَرَد وأمطار غزيرة.. الفلكي الشوافي يحذر من طقس غير مستقروجه الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، تحذيراً للمواطنين من حالة الطقس في اليمن خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه بداية من اليوم الأربعاء، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول بعض الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة والتي قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وبعض المناطق المحاذية من السهول الساحلية والاحواض الجبلية.

ونبه الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، من نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في الصحاري الداخلية، وقد تمتد الى اجزاء من الهضاب المحاذية.

وناشد الفلكي اليمني، المواطنين بمتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وحالة الطقس وعدم اتباع الشائعات والبعد تماماً عن الصفحات التي تثير القلق والذُعر.