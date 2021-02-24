وزير الخارجية الإسرائيلى: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تحذير أشكنازى، من أن إيران تقوم بما وصفه بـ "الاحتيال والتمويه" من أجل إنتاج السلاح النووى.
ولفتت إلى قول وزير الخارجية الإسرائيلى بحسب "سبوتنيك": "لن نسمح أبدا لإيران بالتحكم بقدرات للحصول على سلاح نووى".
وتابعت: "هذا ما أكده وزير الخارجية غابى اشكنازى فى تعقيبه على مضى إيران فى تخزين يورانيوم مخصب وفى الاحتيال والتمويه، ساعية للحصول على سلاح نووى".
واعتبر غابى أشكنازى، أن "إيران تعمل حاليا على تفكيك ما تبقى من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية".
وأوقفت إيران، أمس الثلاثاء، العمل بالبروتوكول الإضافى للاتفاق النووى الذى يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة فى المنشأت النووية الإيرانية، وذلك تطبيقا للقانون الذى أقره مجلس الشورى الإيرانى العام الماضى.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسى، قبل يومين، أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بشأن مواصلة أنشطة التفتيش بالمنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر.
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