الولايات المتحدة تطلب شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التى كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.





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