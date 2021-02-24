إيران .. اشتعال سيستان وبلوشستان والمتظاهرون يسيطرون على قواعد للحرس الثوري..فيديو

تتواصل الاضطرابات في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية بين قوى الأمن والمتظاهرين، حيث نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين مقاطع فيديو لإغلاق السكان الشوارع في عدد من الطرق.

وقالت تقارير إعلامية إن الأهالي سيطروا على قاعدة أمنية في قرية شورو، بينما تفتح قوات الأمن النار باتجاه المناطق السكنية.

وفي قرية خاش، تداول مقطع فيديو للحظة دخول السكان المحليون قاعدة الحرس الثوري الإيراني وتغلبوا على قوات النظام في الداخل.

إلى ذلك، أحرق المتظاهرون في مدينة زاهدان الإيرانية صورة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

جاءت الاحتجاجات في زاهدان، عقب مقتل 10 أفراد من ناقلي الوقود، على يد عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وعلى الرغم من إعلان المسؤولين الإيرانيين أن الأجواء في هذه المناطق قد هدأت، إلا أن التقارير الإعلامية تفيد شروع السكان بالدخول في إضراب عام، ببعض مدن سيستان-بلوشستان، تزامنا مع الإجراءات الأمنية التي فرضتها الشرطة الإيرانية في المحافظة.

وأفاد حساب "رصد بلوشستان"، الذي يغطي أخبار هذه المناطق على "إنستجرام"، بحدوث إضراب في "دزاب"، احتجاجًا على قتل الحرس الثوري لناقلي الوقود وقمع أهل سراوان.

وكتبت قناة "رصد بلوشستان" على تطبيق "تليجرام" أيضًا أن "عناصر الأمن في مدينة سراوان لا يسمحون للمواطنين بالدخول والخروج، وأن الأجواء في مدن بلوشستان ملتهبة وأمنية للغاية".

ووفق التقرير المذكور وبعض مقاطع الفيديو المنتشرة على "تويتر"، فقد نظم أهالي سائر مدن المحافظة بما فيها زاهدان، وإيرانشهر، وبهره، وجكيكور، وسراوان تجمعات وإضرابات واسعة، جاءت تضامنا مع أسر ناقلي الوقود المقتولين على يد الحرس الثوري.