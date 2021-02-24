أول دبلوماسي بهذا المنصب .. مرشح بايدن لقيادة المخابرات المركزية يكشف عن توجهاته الاستخباراتية

يواجه مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقيادة وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، أسئلة النواب خلال جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وهي العقبة الأخيرة التي تقف في طريقه ليكون أول دبلوماسي على الإطلاق يتولى هذا المنصب.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، شدد بيرنز في بيانه الافتتاحي على أن الاستخبارات يجب ألا تكون مسيسة، مما يمثل تغييرا واضحًا عن النهج الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال: "تعلمت أن المعلومات الاستخباراتية الجيدة ، التي يتم تقديمها بصدق ونزاهة، هي خط الدفاع الأول لأمريكا، لقد تعلمت أن على المتخصصين في المخابرات أن يخبروا صانعي السياسة بما يحتاجون إلى سماعه، حتى لو لم يرغبوا في سماعه. وتعلمت أن السياسة يجب أن تتوقف حيث يبدأ العمل الاستخباراتي".

وأضاف:"هذا بالضبط ما يتوقعه الرئيس بايدن من وكالة المخابرات المركزية. لقد كان أول شيء قاله لي عندما طلب مني تولي هذا الدور، إنه يريد من الوكالة أن تعطيه المعلومات إياه مباشرة - وقد تعهدت بفعل ذلك بالضبط، والدفاع عن أولئك الذين يفعلون الشيء نفسه". كما أوضح بيرنز كيف سيتعامل مع الصين إذا تم تعيينه كمدير لوكالة المخابرات المركزية.

وقال: "مع ذلك، هناك عدد متزايد من المجالات التي تعتبر فيها الصين في عهد الرئيس شي جين بينج خصمًا استبداديًا هائلًا - وتعزز بشكل منهجي قدراتها لسرقة الملكية الفكرية، وقمع شعبها، والتنمر على جيرانها، وتوسيع انتشارها العالمي، وبناء نفوذها في المجتمع الأمريكي".

وأضاف: "بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية، سيعني ذلك تركيزًا وإلحاحًا مكثفًا - تقوية كادرها الرائع بالفعل من المتخصصين في الصين، وتوسيع مهاراتها اللغوية، ومواءمة الموظفين وتخصيص الموارد على المدى الطويل، واستخدام نهج شامل للوكالة بالتحديات العملياتية والتحليلية لهذا التهديد الخطير".

يشار إلى أنه تم اختيار بيرنز، وهو دبلوماسي مخضرم خدم في مناصب في جميع أنحاء العالم في عهد الإدارات من ريجان إلى أوباما، من قبل بايدن كمرشح له لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية بعد أن واجه المنافسون الكبار الآخرون انتقادات لدعمهم السابق لبرامج التعذيب.

وتعرض مايكل موريل، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، والذي كان قيد الدراسة من قبل بايدن، للهجوم على أنه غير مقبول من قبل كبار الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

وانتقد السناتور الديمقراطي رون وايدن من ولاية أوريجون، عضو لجنة الاستخبارات، موريل باعتباره "مدافعًا عن التعذيب" لاقتراحاته السابقة بأن "الاستجواب المشدد" للإرهابيين كان فعالًا وأخلاقيًا.

ومن المتوقع أن يتلقى بيرنز، الذي يحظى باحترام الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، تأكيدًا أسهل بكثير. إذا تم التأكيد على أنه لن يكون عضوًا في حكومة بايدن، وهو ما يمثل تغييرًا عن إدارة ترامب ، ولكن عودة إلى الوضع الذي كانت عليه الوظيفة في إدارة أوباما.

وتحدث بيرنز باستفاضة عن الضرر الذي يعتقد أن إدارة ترامب ألحقته بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وحذر من العواقب الخطيرة لعدم قبول الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة الانتخابية في مقال له في أغسطس الماضي.

وواصل: "أولوياتي الأمنية ستكون الصين والتكنولوجيا والشعب والشراكات. نتعامل مع تحديات جديدة عالميا من بينها التغير المناخي ونقص الرعاية الصحية عالميا. الوضع العالمي يتزايد تعقيدا وتنافسية مع وجود روسيا العدوانية وإيران المعادية. لا يمكن الوثوق بإيران وعلينا القيام بكل ما يمكننا لمنع حصول إيران سلاح نووي".

وعن التعذيب، قال إنه ملتزم بالقانون و"الإيهام بالإغراق" لا يعد تعذيبا بموجب القانون، وأكد أن قنيات الاستجواب المعززة "لن تستخدم" خلال قيادته للوكالة.