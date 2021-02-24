الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، انتهاء جائحة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل 2022.
وقال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا للمنظمة هانز كلوج، إن جائحة كورونا ستنتهي بحلول أوائل 2022.
وأضاف "أسوأ سيناريو أصبح وراءنا.. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس في الانتشار".
وتابع أن هذا الفيروس سيبقى بين الناس، ولن نحتاج مزيدا من القيود في العام المقبل 2022.
وشددت على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت مساء الأربعاء الماضي، انخفاض عدد الإصابات بالفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16%.
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