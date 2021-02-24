شاهد.. مسؤول عربي رفيع المستوى بـ الزي العسكري.. ماذا يحدث؟

عرضت وسائل إعلام اردنية صورا لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالزي العسكري أثناء مشاركته في التمرين التعبوي لكتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بحضور قائد المنطقة العسكرية الوسطى.

وذكرت قناة المملكة الاردنية ان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد التحق بالخدمة مؤخرا في إحدى سريات كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى كقائد فصيل مشاه آلي.

وبحسب موقع القناة الاردنية فقد استمع قائد المنطقة إلى إيجاز قدمه قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي /40 وقائد الكتيبة عن التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف تدريب المشاركين على مختلف المستويات على التخطيط وآلية التنفيذ وصولًا للأهداف المرجوة.

كما اشتمل التمرين على هجوم مدبر لسرية مشاه آلية وقسم هاون ورمايات للقناصين من مختلف المسافات ورماية قذائف صاروخية الدفع "ار بي جي"، الذي أظهر فيه المشاركون المستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

ويأتي هذا التمرين الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولًا إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.