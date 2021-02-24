ولي عهد أبوظبي: خلوة عام الخمسين تضع الخطوط العريضة لمستقبلنا

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، مشاركته في "خلوة عام الخمسين" بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال ابن زايد عبر حسابه على موقع "تويتر": "سعدت بحضور خلوة عام الخمسين مع أخي محمد بن راشد .. خلوة وزارية تاريخية تضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل وأرقى لمسيرة الخير".
وأضاف: "ثروتنا الحقيقية هي الإنسان المؤهل والقادر على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة، واقتصاد تنافسي متنوع واستثمار أمثل لمواردنا وقدراتنا".
من جانبه، كتب ابن راشد على حسابه بالمنصة: "ترأست وأخي محمد بن زايد خلوة الخمسين... اعتمدنا دورة جديدة للأجندة الوطنية.. ومشاريع استراتيجية تمثل بعض تطلعاتنا للخمسين القادمة.. بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة .. ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ".
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