أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة السودة للتطوير.
وتأتي شركة السودة التي أطلقها ولي العهد السعودي باستثمارات بقيمة 11 مليار ريال سعودي، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الشركة إلى الاستثمار في البنية التحتية بمنطقة السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع وتطويرها كوجهة جبلية سياحية فاخرة تقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.
كما تهدف شركة السودة للتطوير إلى استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030، وجاءت بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص.
شركة السودة للتطوير ستعمل على تطوير 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية وتطوير القطاعين السياحي والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا نوعيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقيمة 11 مليار ريال.. ولي العهد السعودي يطلق شركة السودة للتطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.