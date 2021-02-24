بقيمة 11 مليار ريال.. ولي العهد السعودي يطلق شركة السودة للتطوير

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة السودة للتطوير.



وتأتي شركة السودة التي أطلقها ولي العهد السعودي باستثمارات بقيمة 11 مليار ريال سعودي، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الشركة إلى الاستثمار في البنية التحتية بمنطقة السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع وتطويرها كوجهة جبلية سياحية فاخرة تقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.

كما تهدف شركة السودة للتطوير إلى استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030، وجاءت بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص.

شركة السودة للتطوير ستعمل على تطوير 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية وتطوير القطاعين السياحي والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا نوعيا.