مصرع 10 أشخاص بهجوم شمال نيجيريا
لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في هجوم مسلح بقذائف صاروخية شنه متشددون على مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" اليوم الأربعاء، عن حاكم ولاية بورنو بابا جانا زولوم، وعاصمتها مايدوغوري، القول: "هذه لحظة حزن شديد لسكان ولاية بورنو وحكومتها.. لقد تضرر نحو 60 شخصا، بينهم عشرة لاقوا حتفهم".
وكان الهجوم هو الأسوأ منذ عام على مدينة مايدوغوري، التي تمثل بؤرة الصراع مع متشددي بوكو حرام في شمال شرق البلاد في الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.
ووقع القصف بعد أقل من شهر على قيام الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بتغيير قيادات الجيش التي كانت تديره منذ زمن طويل، مع تفاقم عنف المتشددين، فيما تقاتل القوات المسلحة لاستعادة بلدات أخرى في الشمال الشرقي اجتاحها المسلحون.
وبحسب "رويترز" لم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم الأخير.
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