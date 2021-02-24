أخبار اليمن : مستشفى للأطفال بصنعاء يحذر من توقف خدماته الصحية

مستشفى للأطفال بصنعاء يحذر من توقف خدماته الصحية
حذر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة من كارثة صحية، جراء القرصنة البحرية لدول العدوان واستمرار احتجاز سفن الوقود.
وأدان بيان صادر عن المستشفى استمرار تعنت قوى العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، وتداعياته السلبية على القطاع الصحي وتوقف الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى.
وأشار البيان إلى أن احتجاز سفن الوقود، سيؤدي إلى شلل كامل في القطاع الصحي وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية وسيتسبب في وفاة الكثير من الحالات المرضية خاصة في ظل تفشي الأوبئة والأمراض نتيجة العدوان.
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