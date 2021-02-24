بولندا: سنعيد فرض قيود فى منطقة شمال شرق البلاد جراء زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة البولندى، آدم نيدزيلسكى، إن بلاده ستعيد فرض قيود فى منطقة بشمال شرق بولندا، بعد أن أبلغت عن عدد كبير نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا الجديد، مقارنة ببقية أنحاء البلاد.





وقال نيدزيلسكى فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم": "قررنا أن نتراجع خطوة صغيرة إلى الوراء" مضيفا أنه اعتبارا من السبت ستغلق مراكز التسوق والفنادق والمدارس فى منطقة فارمينسكو-مازورسكى. وخففت بولندا بعض القيود، وفتحت منحدرات التزلج وكذلك دور السينما والفنادق والمسارح بسعة تصل إلى 50٪، لكن السلطات حذرت من أن هذه الإجراءات قد يتعين التراجع عنها اعتمادا على حالة الوباء.

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