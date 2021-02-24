بريطانيا.. أكثر من 18 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الصحية، بحسب "روسيا اليوم"، تسجيل 442 وفاة و9.938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض فى الوفيات وارتفاع فى الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذى سجلت فيه 548 وفاة و8.429 إصابة بالفيروس.
وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعى ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.
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