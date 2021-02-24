البيت الأبيض: سيتم نشر التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي قريبا 

أكد البيت الأبيض أنه سيتم قريبا نشر التقرير الاستخباريتي حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، والاتصال الأول بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إن إدارة بايدن تحضر تقرير الاستخبارات عن قتل خاشقجي لنشره وذلك سيتم قريبا بعد رفع السرية عن الوثيقة.

كما أضافت بساكي أن بايدن يجري في وقت قريب أول اتصاله بالملك سلمان.