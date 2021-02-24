هيئة الدواء الأمريكية: جرعة واحدة من لقاح ”جونسون آند جونسون” فعالة ضد...

قالت هيئة الدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فعالة ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.
ويعد هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي فايزر- بايونتيك وموديرنا.
وكانت شركة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون" أعلنت أنها تقدمت بطلب من السلطات الصحية الأمريكية للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن اللقاح الذي يعطى على جرعة واحدة، بخلاف معظم اللقاحات المعروفة، يقدم حماية من الفيروس بنسبة تصل إلى 66 % فقط، لكنه قد يكون مفيدا بالنسبة للعالم الذي يعاني شحا في كميات اللقاحات.
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