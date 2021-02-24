إصابة صحفي مرافق لنائبة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

قرر البيت الأبيض إرسال مجموعة الصحفيين المرافقة لنائبة الرئيس الامريكي، كامالا هاريس، إلى المنازل، عقب ثبوت إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووفقا للبيت الأبيض، تم اختبار المراسل الذي يعمل ضمن مجموعة هاريس ضمن الفحوصات الرسمية للأشخاص الذين يدخلوا إلى البيت الأبيض، حيث ثبت إصابته بفيروس كورونا.
ويجري البيت الأبيض يوميا فحص كورونا على المجموعة الصحفية المرافقة لهاريس وبايدن، وفي حالة ثبوت سلبية فحصهم يتم وضع أساور على أيديهم والسماح لهم بدخول البيت الأبيض.
وتقرر إرسال مجموعة الصحفيين الخاصة بالرئيس جو بايدن، من أجل متابعة تحركات هاريس، حتى يعود الفريق الخاص بها.
ويعقد بايدن اليوم اجتماعا مع نائبته كامالا هاريس في البيت الأبيض.
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