بسبب كورونا.. قرار أردني جديد بشأن التعليم

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي تعليق دوام الدفعة الثانية من الطلبة إلى إشعار آخر، واستمرار دوام طلبة الصفوف الأولى كما هو حاليا.

كانت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، قد فرضت حظر التجول أسبوعيا من الخميس إلى السبت لاحتواء أزمة كورونا.

و تقرر زياة ساعات الحظر الليلي اليومي ليبدأ من الساعة 9 للمنشآت و 10 للأفراد. بحسب صحيفة "الغد".

وسمحت الحكومة للمواطنين بالخروج ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد إن وزارة الصحة شهدت تطورات كبيرة في الحالة الوبائية في الاردن ما يتطلب اتخاذ اجراءات معينة للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا.

و قررت الحكومة الأردنية تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة.

وأضاف العايد:"حظر تجوّل شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كلّ أسبوع وحتى إشعار آخر".