سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة تؤدي اليمين أمام هاريس

أدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، اليمين الدستورية أمام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وكتبت المندوبة الأمريكية في تغريدة على تويتر: "يشرفني أنني أديت اليمين الدستورية أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس، كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".

وأضافت: "الدبلوماسية عادت، والتعددية عادت، والولايات المتحدة عادت".

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، تعيين الدبلوماسية المخضرمة ليندا توماس جرينفيلد، في منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى أن تصبح قوة أكثر نشاطا في الهيئة العالمية، بعد أن تراجع دور واشنطن خلال عهد سلفه السابق دونالد ترامب.

والتصويت لـ ليندا توماس بنحو 78-20 صوتا، يؤكد الموافقة الجماعية من قبل مجلس الشيوخ عليها، بعد أن عانت في طفولتها من التوتر العنصري.

وقال زعماء اللجنة من الديمقراطيين والجمهوريين، في وقت سابق، إن توماس جرينفيلد - البالغة من العمر 68 عامًا، أمضت عقودًا كدبلوماسية مخضرمة بما في ذلك منصب سفير الولايات المتحدة في ليبيريا.

وتعهدت جرينفيلد في وقت سابق، بالعمل عن كثب ليس فقط مع شركاء أمريكا الأجانب ولكن من أجل "تطوير شراكة قوية" مع المشرعين في واشنطن لدفع أجندة موحدة.