بعد تطور الوضع الوبائي.. الأردن يفرض حظر التجول بسبب كورونا

أعلنت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول أسبوعيا من الخميس إلى السبت لاحتواء أزمة كورونا. وتقرر زيادة ساعات الحظر الليلي اليومي ليبدأ من الساعة 9 للمنشآت و 10 للأفراد. بحسب صحيفة "الغد". وسمحت الحكومة للمواطنين بالخروج ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام. وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد إن وزارة الصحة شهدت تطورات كبيرة في الحالة الوبائية في الاردن ما يتطلب اتخاذ اجراءات معينة للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا. وقررت الحكومة الأردنية تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة. وأضاف العايد:"حظر تجوّل شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كلّ أسبوع وحتى إشعار آخر".

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