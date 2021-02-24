البيت الأبيض يعلن موعد الاتصال الهاتفي بين بايدن والعاهل السعودي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجراء اتصال بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر قوله إن المكالمة لو جرت كما هو مزمع، ستكون الأولى لـ بايدن كرئيس مع العاهل السعودي.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت الأسبوع الماضي، إن بايدن سيتواصل مباشرة مع العاهل السعودي.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هنآ الرئيس بايدن بانتخابه وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.
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