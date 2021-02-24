مرشح بايدن لمنصب مدير المخابرات: سنمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

أعلن المرشح لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وليم بيرنز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، ستبذل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وقال بيرينز في جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: "من الضروري أن تبذل الولايات المتحدة كل جهد ممكن لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
وأضاف: "يجب فرض قيود أكثر تشددًا وأطول أمدًا على إيران لضمان عدم حصولها على أسلحة نووية حتى لو عادت للالتزام الكامل بالاتفاق النووي".
وتابع "لا يمكننا تجاهل التهديدات التي تفرضها إيران مثل تطوير برنامجها الصاروخي وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".
وأردف: "لا ينبغي الاستهانة بقدرات خصومنا مثل روسيا والصين وإيران لأنهم يحاولون تطويرها باستمرار، وعلينا توقع خطواتهم المقبلة".
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