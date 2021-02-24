وزير الصحة الأردني: سلالة كورونا البريطانية تضرب البلاد بقوة.. واجتاحت العاصمة عمان

أعلن وزير الصحة الأردني، اليوم الأربعاء، نذير عبيدات انتشار سلالة فيروس كورونا البريطانية بشكل واسع في الأردن.

وبحسب "الرأي"، قال عبيدات:"نشهد حاليا انتشارا واسعا وسريعا لوباء فيروس كورونا، ومؤشرات ذلك واضحة في التقارير اليومية. الخطير في هذه المؤشرات هو الارتفاع اليومي في أعداد الإصابات والمتزايد منذ ثلاثة أسابيع".

وأكد أن إصابات سلالة كورونا البريطانية أصبحت السائدة في العاصمة عمان.

وأضاف:"ومن المتوقع، وبحسب ما هو معروف عن هذه السلالة من سرعة انتشار، بأن تصبح هي السائدة في باقي محافظات المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وتابع:"هذا الارتفاع في الإصابات يسبب أيضا ارتفاعا في أعداد الوفيات بكورونا. وهو أمر مؤلم لنا جميعا، فكل روح نفقدها في هذا المرض غالية وعزيزة علينا جميعا".

وشدد على أنه "في ظل هذا الوضع يترتب علينا جميعا التعامل مع هذه المرحلة بأعلى درجات التعاون والالتزام. الالتزام بسبل الوقاية خاصة التباعد الاجتماعي، والحد من نشاطات المواطنين وتواجدهم خارج منازلهم في تجمعات ترفع فرص الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول أسبوعيا من الخميس إلى السبت لاحتواء أزمة كورونا.

و تقرر زياة ساعات الحظر الليلي اليومي ليبدأ من الساعة 9 للمنشآت و 10 للأفراد. بحسب صحيفة "الغد".

وسمحت الحكومة للمواطنين بالخروج ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد إن وزارة الصحة شهدت تطورات كبيرة في الحالة الوبائية في الاردن ما يتطلب اتخاذ اجراءات معينة للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا.