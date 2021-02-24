أخبار اليمن : 5 جرحى بنيران وقصف سعودي على صعدة

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5 جرحى بنيران وقصف سعودي على صعدة

أصيب 5 مواطنين اليوم، بنيران وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. 5 جرحى بنيران وقصف سعودي على صعدةأصيب 5 مواطنين اليوم، بنيران وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديريتي منبه وشدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها على مناطق سكنية بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة. وأشار المصدر إلى أن مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي طال ممتلكات المواطنين.

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