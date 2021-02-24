البحرين تجدد الدعوة لبدء المباحثات الثنائية مع قطر

وجهت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، خطابا إلى وزارة الخارجية بدولة قطر، لـ"تجديد الدعوة لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".
وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، أن وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، السفير وحيد سيار، زار العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، لتسليم خطاب من وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأوضحت أن ذلك الخطاب "تضمن تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين، بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين".
وشددت أيضا على أنه يأتي "تنفيذا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة السعودية، في الخامس من يناير الماضي".
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