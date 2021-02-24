حظر شامل الجمعة.. الأردن يعلن عن خطة جديدة للتعامل مع كورونا

جدة - نرمين السيد - بموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلى اليومى من الساعة الـ9 ليلاً للمؤسسات والساعة الـ10 ليلًا للأفراد، حتى الساعة 6 صباحاً، على أن يستمر التعليم عن بعد فى الجامعات وغالبية الصفوف المدرسية حتى نهاية الفصل الدراسى.

وقررت الحكومة الأردنية وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" تقليل دوام الموظفين فى المؤسسات الحكومية بنسبة 50%، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير الصحة الأردنى الدكتور نذير عبيدات أن الحالة الوبائية فى الأردن تتطلب إجراءات حازمة وسريعة للتعامل معها، فى ظل الارتفاع اليومى لعدد الإصابات منذ ثلاثة أسابيع، خاصة الإصابات بالسلالة البريطانية أصبحت السائدة فى العاصمة الأردنية عمّان والمحافظات المحيطة لها.

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية تهدف للسيطرة على انتشار الفيروس، والحفاظ على قدرات المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، مبيناً أن الحكومة تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات.