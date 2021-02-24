بسبب موجة ثالثة لـ كورونا.. دولة عربية تعلن قرارا عاجلا بشأن تعليق الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعليق الدوام في المدارس غدا الخميس، بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن قرار إغلاق بعض المدارس ليوم غد، جاء من قبل مديريات التربية في المحافظات، بناء على الحالة الوبائية في كل منطقة مع استمرار التعليم عن بعد، مع انتظام المدارس الأخرى بالدوام الدراسي كالمعتاد.

وشدد المتحدث باسم التربية، أنه لا يوجد قرار بعد بإغلاق شامل للمدارس، وقال: "ما أعلن حتى اللحظة يتعلق بيوم غد الخميس فقط، والأمور قيد التقييم".

وأشار إلى أن "الوضع في المدارس ليس كما يتم تصويره من حيث نسبة الإصابات، فالتعليق جاء كخطوة احترازية، والإصابات في نطاق محدود وتحت السيطرة".

وأعلن عدد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات عن إغلاق عدد من المدارس بسبب إصابات فيروس كورونا إما في المدرسة ذاتها أو في المنطقة التي تتواجد بها المدرسة.

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت تعرض البلاد لموجة ثالثة من فيروس كورونا، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.