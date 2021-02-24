اعتبارًا من 7 مارس.. قرار كويتي عاجل بشأن المطارات

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قرارًا عاجلاً، بشأن تشغيل مطار الكويت حيث أعلنت أنه بداية من من السابع من مارس القادم سيكون العمل بالمطار على مدار 24 ساعة.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية فقد خاطب مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي شركة ناس لخدمات الطيران في هذا الشأن، مبينًا أنه تم إبلاغ الشركات العاملة لتزويد الإدارة بطلبات تعديل الخانات الزمنية.

وسبق أن أعلن مجلس الوزراء الكويتي، تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30% بدلاً من 50%.

وتتولى كل جهة حكومية في الكويت تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز حدود الـ30%، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وقرّر مجلس وزراء الكويت إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 30 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن.

وأعلنت الكويت منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، وبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة