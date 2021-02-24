ألمانيا تدعو إيران لقبول العرض الأوروبي بشأن الاتفاق النووي.. تفاصيل

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إيران إلى الموافقة على المبادرات الدبلوماسية المعروضة من الغرب، من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

واتهم ماس في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، طهران بتقويض الشفافية المطلوب إظهارها في الاتفاق النووي الإيراني، عقب بدء إيران فرض قيود على التفتيشات الدولية لمواقعها النووية.

وأضاف "في النهاية، إيران بحاجة إلى فهم أن ما هو مهم هو خفض التصعيد، وقبول العرض الدبلوماسي المطروح على الطاولة".

واعتبر ماس أن الشفافية المطلوبة من إيران في إطار الاتفاق النووي لن تتحقق حاليًا، واستدرك قائلًا: "ولكننا ما زلنا نريد استغلال الثلاثة أشهر تلك، بجانب شركائنا الآخرين في الاتفاق النووي، لمناقشة كيفية عودة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق خطوة بخطوة".

يذكر أن إيران ألغت العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجراء تفتيشات مفاجئة لمواقع إيران النووية، وذلك خضوعًا لقرار البرلمان الإيراني، الذي أوصى بإلغاء العمل بالبروتوكول، ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وتطالب واشنطن امتثال إيران الكامل لبنود الاتفاق النووي، مقابل رفع العقوبات الأمريكية، فيما تشترط إيران رفع العقوبات الأمريكية أولًا قبل امتثالها للاتفاق النووي.