بايدن يعلنُ تقديم ملايين الكمامات فى مناطق أمريكا الأفقر

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن تقديم أكثر من 25 مليون كمامة لأكثر من 1.300 مركز صحى فى مختلف الولايات، حيث يعيش ثلثا الأشخاص الذين تخدمهم هذه المراكز الصحية فى فقر وينتمون للأقليات.





وقال البيت الأبيض، إن هذه الأقنعة لن تكون باهظة الثمن وعالية الجودة وستكون قابلة للغسل ومتسقة مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وسيتم تصنيع كل هذه الكمامات فى الولايات المتحدة، ولن تؤثر على توفر الكمامات للعاملين فى مجال الرعاية الصحية، وستتوفر الأقنعة بداية من مارس وحتى مايو المقبل. ونتيجة لهذه الإجراءات، سيحصل ما يقدر بنحو 12 إلى 15 مليون أمريكى على الكمامات، فى إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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