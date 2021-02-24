فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبى بسبب العقوبات الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال وزير خارجية فنزويلا، خورخى أرياسا، اليوم الأربعاء، إن سفيرة الاتحاد الأوروبى فى كراكاس لديها 72 ساعة، لمغادرة البلاد بعد أن فرض التكتل عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين هذا الأسبوع.





ووصف أرياسا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على 19 مسؤولا فنزويليا بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وأعلن بعدها الوزير الفنزويلى أن إيزابيل بريليانته، البرتغالية التى تشغل منصب سفيرة الاتحاد الأوروبى فى بلاده، غير مرغوب فيها بالبلاد.

وجاء فرض العقوبات ردا على انتخابات تشريعية فاز بها حلفاء الرئيس نيكولاس مادورو، وتقول المعارضة فى البلاد والعديد من الديمقراطيات الغربية إنها شابها التزوير.

وفى بروكسل، قال دبلوماسيان فى الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبى فى كراكاس خطوة غير مرحب بها لكنها لن تغير من جهود التكتل للوساطة بهدف التوصل إلى سبيل لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.