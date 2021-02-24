بعد وفاته بكورونا.. إجراء عاجل من الرئيس السوري بشأن سياسي لبناني

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد توجيهات عاجلة لسفير سورية في لبنان علي عبد الكريم بضرورة المشاركة في تشييع جثمان المناضل والمفكر العربي الراحل أنيس النقاش بعد ظهر اليوم إلى مثواه الأخير في الغبيري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كما بعث رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ اليوم برقية تعزية إلى أسرة المفكر والمناضل العروبي أنيس النقاش الذي وافته المنية في دمشق أمس الأول.

وذكر رئيس مجلس الشعب في برقيته: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة المفكر والمقاوم العربي النقاش مستذكرًا كلمات الفقيد الشجاعة ومواقفه المقاومة المبدئية والثابتة في مقارعة ومقاومة المشاريع والمخططات المعادية للقضايا والحقوق العربية.

فيما توجه صباغ باسمه وباسم مجلس الشعب في سورية بأصدق عبارات التعزية والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل راجيًا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

والنقاش الذي وافته المنية صباح يوم الـ 22 من فبراير الجاري في أحد مستشفيات دمشق عن عمر ناهز الـ 70 عامًا جراء إصابته بفيروس كورونا معروف بمواقفه القومية الداعمة لسورية وللقضية الفلسطينية.