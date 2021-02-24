رغم كورونا.. الكويت تستعد للصلاة في رمضان بهذا الإجراء العاجل

أفادت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصدر مطلع، بأن هناك مقترحا على طاولة السلطات المعنية بفيروس كورونا يقضي بفتح ملاعب النوادي الرياضية لإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت الصحيفة نقلا عن المصدر الي ان مقترح إقامة الصلاة في الملاعب يهدف إلى تجنب التجمعات في المساجد وازدحامها، مؤكد أن موافقة السلطات الصحية الأساس في اعتماد مثل هذا المقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الملاعب ستكون أكثر أمانًا من الجانب الصحي كون الصلاة ستُقام في الهواء الطلق، وبالتالي سيكون تطبيق التباعُد أفضل من التواجد في مكان واحد مغلق.

وكان مدير عام الامن اللواء عبدالله العلي قد اعلن في تصريحات صحفية، ان المسنات لا يشملها قرار الغلق، مؤكدًا منع تجمعات العوائل والشباب بشارع الخليج.

ويشار الي ان مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قد اعلن عن توصية للجنة تطبيق الاشترطات الصحية، تقضي بإغلاق جميع مواقف السيارات على الواجهة البحرية في شارع الخليج العربي خلال عطلة الأعياد الوطنية.