عقب إجراء عملية ناجحة.. لحظة مغادرة ولي العهد السعودي المستشفى

نشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، شريط فيديو للحظة مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح.

وقال الديوان الملكي في بيان له: أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية بالنجاح وغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

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