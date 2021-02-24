تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب لجميع المواطنين الوافدين 1142

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية العديد من التمويلات الشخصية والبنكية التي تناسب كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين، ويعتبر بنك الراجحي من أشهر وأفضل البنوك في المملكة فهو يقدم تمويلات بمبالغ كبيرة تصل الي 2 مليون ريال، بفترة سداد تصل 5 سنين وأكثر ويتم السداد علي أقساط مجدولة، وبشروط بسيطة فمن خلال موقعنا نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، وهي كالتالي.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري، ويصل مبلغ التمويل الي 2 مليون ريال سعودي، بفترة سداد تصل الي 5 سنوات بأقساط شهرية مجدولة وميسرة، وهامش ربح ضعيف، وعلي العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل مصرف الراجحي التعرف علي الشروط المطلوبة من مصرف الراجحي لكي يتم الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري لدي العميل المتقدم لتمويل بنك الراجحي عن شهر كامل. يجب أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عاماً. لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي للمواطن السعودي، وللمتقاعدين لا يقل المعاش الشهري عن 1900 ريال سعودي كحد أدني. لا يقل الدخل الشهري للمقيم عن 5000 ريال سعودي. إحضار الاوراق والمستندات المطلوبة من بنك الراجحي السعودي لكي يتم الحصول علي تمويل بنك الراجحي. أن تكون جهة العمل معتمدة من مصرف الراجحي.

يتميز تمويل مصرف الراجحي بالتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين ألإسلامي. تمويل شخصي وفوري يتم في خلال دقائق قليلة إذا توافرت الشروط. يصل مبلغ التمويل الي 2 مليون ريال بفترة سداد طويلة بأقساط مجدولة ومريحة تناسب العملاء، وهامش ربح ضعيف. يقدم مصرف الراجحي تمويلات متعددة ومختلفة تفيد كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة لأقامه المشروعات الكبيرة والصغيرة.

الأوراق والمستندات المطلوبة من مصرف الراجحي

صورة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، وبالنسبة للمقيم صورة من الإقامة.

خطاب بتعريف الراتب الشهري.

استكمال نموزج طلب التمويل.

الرابط الرسمي

الدخول علي الموقع الرسمي ألإلكتروني لمصرف الراجحي السعودي.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وإحضار الاوراق والمستندات.

قم بالضغط علي كلمة إرسال طلب التقديم علي تمويل القرض الوطني، يجب الانتظار قليلا لكي يتم مراجعة الطلب من موظفي البنك.

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مزايا تمويل مصرف الراجحي السعودي