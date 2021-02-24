ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي

سجل ليونيل ميسي هدفين ليساعد برشلونة في تخطي الشوط الأول الباهت والفوز 3-صفر على ضيفه إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وافتقد الفريق الكتالوني الإبداع في واحد من أسوأ الأشواط الأولى في كامب نو هذا الموسم لكنه عرف طريق الشباك سريعا في الشوط الثاني حين مرر مارتن بريثويت كرة رائعة بالكعب إلى ميسي لينهي الهجمة بإتقان.
وضاعف برشلونة، الذي تعادل 1-1 مع ضيفه قادش يوم الأحد، التقدم بهدف مبهر في الدقيقة 69 حين توغل فرينكي دي يونج في الدفاع ومرر إلى ميسي الذي راوغ في طريقه لتسجيل هدفه 18 في الدوري هذا الموسم معززا صدارته لترتيب الهدافين.
وأضاف الظهير الأيسر جوردي ألبا الهدف الثالث من تمريرة أخرى لبريثويت ليضمن برشلونة الانتصار الذي جعله ينتزع المركز الثالث من أشبيلية برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر أتليتيكو مدريد الذي تتبقى له مباراة.
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