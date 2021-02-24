ولي العهد السعودي يجري عملية جراحية ناجحة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عملية جراحية في إحدى المستشفيات بالعاصمة السعودية الرياض تكللت بالنجاح.

وقال بيان للديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى بعد نجاح العملية.

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