الديوان الملكى السعودى: ولى العهد أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم الأربعاء، إجراء ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباحا.





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