يصيب الرأس.. دولة عربية تعلن عن تطور قاتل لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة نادرة لشابّة في العاصمة العراقية بغداد بعد أن أصابها فيروس كورونا بالدماغ.



وحسب صحيفة الصباح العراقية التي نقلت عن مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، قوله إنه تم تسجيل حالة وفاة نادرة لشابة في بغداد بعد ان أصابها فيروس كورونا بالدماغ".

وكانت دائرة صحة النجف، الاربعاء، أعلنت الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الدائرة في بيان لها اليوم إنه " تم اجراء 2910 فحوص مختبرية لحالات مشتبه بها (2423بطريقة PCR و 487 بطريقة Rapid Tests )".



وحسب البيان فإن "عدد الاصابات الجديدة كانت 519، مقابل 128حالة شفاء، فيما كانت الوفيات صفرا".