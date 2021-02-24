حادث مروع.. مصرع رجل أمن وإصابة آخر فى السعودية

تلقت غرفة العمليات في منطقة جازان بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع علي طريق جيزان – أحد المسارحة بالقرب من قرية الشعفولية.

وذكرت غرفة العمليات في تقريرها انه تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث وعند وصولهما والكشف على الحالات تبين وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بليغة.

ووجهت غرفة العمليات استدعاء عاجلا لرجال الدفاع المدني لإجراء عمليات قص حديد السيارة لإخراج العالقين بداخلها، واتضح فيما بعد أن بها شخصًا متوفى وآخر لديه إصابات خطرة تم نقله إلى المستشفى.

وبين المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي قائلا "أن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق جازان–أحد المسارحة بالقرب من قرية الشعفولية وفِي موقع الحادث توجد إصابات وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث وعند وصولهما والكشف على الحالات، تبين وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة، وتم تقديم خدمة الإسعاف اللازمة للحالة المصابة، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ونقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى.