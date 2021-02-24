وفاة وزير العدل العراقي السابق في الأردن

توفي وزير العدل العراقي السابق منذر الشاوي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية، عمان، بحسب ما ذكرت نقابة المحامين العراقية، في بيان.
وأفادت النقابة في بيانها "تنعى نقابة المحامين العراقيين رحيل الفقيه القانوني والدستوري الأستاذ الدكتور (منذر الشاوي) والذي وافته المنية مساء اليوم في المملكة الاردنية الهاشمية".
وأضافت النقابة "كان الدكتور الشاوي أستاذًا بارزًا، رافدًا علميًا مميزًا، وترك أثرًا طيبًا في قلوب طلبته في كلية القانون والمعهد القضائى.
وواصلت النقابة بيانها: "وإننا إذ ننعاه، نتقدم بأحر التعازي إلى الأسرة القانونية والحقوقية وإلى عائلة الفقيد ومحبيه، مع الدعاء لروحه بالمغفرة والرضوان".
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