112 غارة.. قصف جوي قاسٍ ضد داعش في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام الطائرات الحربية الروسية بتنفيذ 112 غارة جوية منذ صباح اليوم، حيث استهدفت عدة قطاعات في البادية السورية
وذكر المرصد، في بيان به أن تلك الضربات اسفرت عن مقتل 19 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي وبذلك يرتفع، عدد الغارات الروسية خلال الـ48 ساعة إلى ما يزيد على 200، حيث نفذت الطائرات 90 ضربة جوية يوم أمس.
وأشار المرصد الي ان إجمالي قتلي داعش الإرهابي جراء الضربات الجوية الروسية، خلال الـ48 ساعة بلغ نحو 30.
وكان المرصد السوري قد وثق، مقتل 10 عناصر من التنظيم الارهابي في قصف جوي روسي خلال يوم أمس على بادية حماة الشرقية وبادية دير الزور.
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