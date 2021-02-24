أمريكا تكشف خطتها حال تعرض السعودية لأي هجوم

كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عما ستقدم عليه الولايات المتحدة، في حال تعرضت المملكة العربية السعودية لأي هجوم، من أي قوة في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية، مؤكدة أنه "عندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها".

وأشارت بساكي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قريبًا.

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في 10 فبراير الجاري وقوف واشنطن مع الرياض.

وقالت في تصريحات لـ"العربية" : "لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وأضافت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران".

وتابعت: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".