مقتل عدد من عناصر بوكو حرام الإرهابية شمال شرقى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم الجيش النيجيرى محمد يريما، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن بلدة "مارتى" والمناطق المحيطة بها فى ولاية "بورنو" الشمالية قد طُهرت من المسلحين. وبين أن قوات الجيش النيجيرى نجحت فى اجتياح "مارتى" ودمرت العديد من العبوات الناسفة والألغام الأرضية المزروعة على طرقها، مضيفاً أن القوات تسيطر حالياً بشكل كامل على المنطقة.

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