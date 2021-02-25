نشرة أخبار العالم.. تصعيد جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. عملية جراحية لـ بن سلمان.. كورونا المخ وسلالة الشيطان

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

في وقت سابق من هذا الشهر، نظم عدد من نشطاء أقلية الإيجور الصينية المسلمة وقفة احتجاجية أمام السفارة الصينية بالعاصمة التركية أنقرة استمرت لخمسة أيام متتالية، مطالبين بمعرفة مصير عدد من أقربائهم اختفوا في مقاطعة شينجيانج شمال غربي الصين، موطن أقلية الإيجور، لكن في اليوم السادس للوقفة تدخلت الشرطة التركية وفضتها بالقوة.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقرير لها أن موقفًا كهذا يضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق حيال السياسة التي يجب اتباعها تجاه الصين، وفيما يخص قضية مسلمي الإيجور بالتحديد.

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأربعاء، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بأربعة مناطق، بعد ثبوت إصابة 6 حالات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ثمن علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات في غزة ورئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين الخطوات المصرية لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، والتي كان أخرها الاتفاقية بين مصر وفلسطين لبدء العمل على استخراج غاز حقل غزة.

حذرت منظمة الصحة العالمية في إنذارٍ لها من أن سلالة فيروس كورونا البريطانية، قد اكتشفت خلال الأيام الماضية في دول جديدة، ما يقول بتفشي السلالة في أكثر دول العالم، ويستدعي الحذر الشديد والتقيد بالكمامات وتدابير التباعد الاجتماعي وتوسيع وتيرة التطعيم باللقاحات، وفق لتقاير صحفية دولية.

أكدت هيئة الأدوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على فعالية لقاح جونسون آند جونسون وأمنه ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تسلم رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، وذلك خلال لقاء حمدوك، بوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار أفورقي، يماني قبراب.

نشر موقع "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، للاحتجاجات في مدينة زاهدان الإيرانية، أحرق خلاله المتظاهرون صورة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أنها مستمرة في بناء سد النهضة وتعبئة مرحلته الثانية، بعيدًا عن المفاوضات الجارية مع مصر والسودان.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انتهاء جائحة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل 2022.

أعلنت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول أسبوعيا من الخميس إلى السبت لاحتواء أزمة كورونا.

أعلن وزير الصحة الأردني، اليوم الأربعاء، نذير عبيدات انتشار سلالة فيروس كورونا البريطانية بشكل واسع في الأردن. وبحسب "الرأي"، قال عبيدات:"نشهد حاليا انتشارا واسعا وسريعا لوباء فيروس كورونا، ومؤشرات ذلك واضحة في التقارير اليومية. الخطير في هذه المؤشرات هو الارتفاع اليومي في أعداد الإصابات والمتزايد منذ ثلاثة أسابيع".

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تعرض فلسطين لموجة ثالثة من فيروس كورونا. وقالت الوزيرة الفلسطينية إنها وجهت الحكومة بفرض إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوعين للسيطرة على الوضع.

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إجراء اتصالا هاتفيا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قريبا.

قال ثلاثة مسؤولين مطلعين لوكالة رويترز البريطانية إن المحادثات بشأن خط أنابيب غاز سيتجاوز الصدع السياسي ويوفر طاقة موثوقة لقطاع غزة الفقير انتقلت من مجرد صورة مجردة إلى أساس حقيقي في الأسابيع الأخيرة.

نشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، شريط فيديو لحظة مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة نادرة لشابّة في العاصمة العراقية بغداد بعد أن أصابها فيروس كورونا بالدماغ.

لم يكد العالم ينتهي من الموجة الاولى من وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، حتى جاءت الموجة الثانية، ولم يكد يفرح بظهور اللقاحات حتى ظهرت متغيرات كورونا، البريطاني ثم الجنوب إفريقي ثم البرازيلي، والآن ها نحن ذا أمام سلالة "الشيطان" القاتلة، كما أطلق عليها.